La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, inauguró una de las nuevas Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía (Utopía), ahora en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta Utopía llamada “La Heroica”, además de las actividades deportivas, culturales y de bienestar, tendrá atención por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la CDMX, así como su propia tortillería de maíz nativo.

Utopía en Venustiano Carranza tiene tortillería de maíz nativo, celebra Clara Brugada

La jefa de gobierno inauguró la Utopía “La Heroica” en la alcaldía Venustiano Carranza, donde celebró que también tuviera su propia tortillería.

Clara Brugada compartió que esta, como las demás Utopías de la CDMX, tienen su tortillería con maíz nativo, es decir, criollo o azul, por lo que llamó a la ciudadanía en general a comprar dentro de “La Heroica”.

Inauguran Utopía en la Venustiano Carranza; habrá atención a más de 100 mil personas

Clara Brugada visitó las instalaciones de la Utopía “La Heroica” en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que compartió que albergará atención para 100 mil personas.

La jefa de gobierno compartió que esta Utopía tiene 100 mil metros cuadrados donde se brindarán actividades de bienestar, deporte y cultura.

Clara Brugada inaugura la Utopía "La Heroica" en la Venustiano Carranza, CDMX. (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada inaugura la Utopía "La Heroica" en la Venustiano Carranza, CDMX. (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada inaugura la Utopía "La Heroica" en la Venustiano Carranza, CDMX. (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada inaugura la Utopía "La Heroica" en la Venustiano Carranza, CDMX. (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada inaugura la Utopía "La Heroica" en la Venustiano Carranza, CDMX. (@ClaraBrugadaM)

Nueva Utopía en la Venustiano Carranza tendrá atención de la STyFE CDMX

Clara Brugada inauguró la nueva Utopía en la Venustiano Carranza, que además destacó por los módulos de atención que tendrán de la STyFE CDMX.

Inés González Nicolás, titular de la STyFE, apuntó que en las instalaciones de “La Heroica” se brindarán servicios gratuitos por la Secretaría, mismos que constarán de:

Agencia de empleo Tecpantli Icpac

Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet)

Inés González Nicolás informa labor de la STyFE en la Utopía "La Heroica". (@Ines_GONI)

Por otra parte, también detalló que esta Utopía en la Venustiano Carranza tiene un “refugio para la atención de adultos mayores” llamada Casa de Vida que dará “alojamiento y amor” a este sector.

Inés González Nicolás informa labor de la STyFE en la Utopía "La Heroica". (@Ines_GONI)

Inés González Nicolás informa labor de la STyFE en la Utopía "La Heroica". (@Ines_GONI)

Inés González Nicolás informa labor de la STyFE en la Utopía "La Heroica". (@Ines_GONI)

Inés González Nicolás informa labor de la STyFE en la Utopía "La Heroica". (@Ines_GONI)