Con la conclusión del Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un balance de los resultados obtenidos durante la justa deportiva y reconoció el trabajo de las dependencias capitalinas que participaron en la organización y operación del evento.

La mandataria capitalina agradeció el compromiso de las instituciones, secretarías y organismos del Gobierno de la Ciudad de México, cuya coordinación permitió atender los retos de movilidad, seguridad, turismo, protección civil, servicios públicos y atención ciudadana durante el torneo.

Clara Brugada reconoce el trabajo del gabinete capitalino tras el Mundial 2026

Como parte del balance, Clara Brugada hizo un reconocimiento especial a las y los integrantes de su gabinete que encabezaron las acciones para garantizar el correcto desarrollo del Mundial en la capital.

Entre ellos destacó al secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; al secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton; al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; y a la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto.

También reconoció la labor del secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; el secretario de Participación y Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo.

Además el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor; la secretaria de Salud, Nadine Gasman; la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez; y el secretario del Deporte, Javier Hidalgo.

Gobierno de la CDMX destaca coordinación institucional durante el Mundial

La jefa de Gobierno señaló que los resultados alcanzados fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre las distintas dependencias del gobierno capitalino, que implementaron acciones para recibir a miles de visitantes y garantizar el desarrollo de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Asimismo, reiteró su agradecimiento a las y los servidores públicos que participaron en la operación del evento y destacó que su compromiso permitió que la Ciudad de México cumpliera con éxito su papel como una de las sedes del torneo internacional.