La jefa de gobierno Clara Brugada aclaró por qué la policía no intervino en el vandalismo contra el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM en el marco de la segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la entrega de Becas a Universitarias para transporte en el Zócalo de la CDMX, Clara Brugada fijo su postura sobre los actos vandálicos registrados al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por parte de un grupo de manifestantes.

La jefa de gobierno indicó que sí hubo presencia policiaca por la protesta contra la gentrificación en el sur de la CDMX, pero explicó que no intervino para evitar los disturbios en el MUAC y en la Librería Julio Torri por respeto a la autonomía de la UNAM.

Ante los cuestionamientos de por qué no intervino la policía para evitar el vandalismo en el MUAC, Clara Brugada aclaró que su gobierno “siempre de los siempres” respetará la autonomía de la UNAM, misma que —dijo— impide el ingreso de las fuerzas de seguridad dentro de las instalaciones universitarias.

Clara Brugada Molina rechazó enérgicamente los disturbios en el MUAC y en la Librería Julio Torri, esta última saqueada.

La jefa de gobierno señaló que “la marcha fue pacífica en su mayoría”, pero un grupo de manifestantes que entró a la UNAM provocó disturbios en Ciudad Universitaria.

En ese sentido, Clara Brugada aseguró que en CDMX siempre habrá libertad de manifestación y de movilización, “porque somos la ciudad de derechos y libertades”.

Por ello, dijo que aunque respalda el derecho a manifestarse, su gobierno en la CDMX no coincide “con el uso de la violencia como medio para alcanzar ningún fin”.

“El día de ayer hubo una manifestación, en la que hubo presencia policíaca pero no obstruyó la manifestación. Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM y mucha gente se pregunta por qué no se actuó si había policía. Queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide -y lo vamos a respetar siempre de los siempres- que no entren fuerzas de seguridad al interior de la UNAM”

Clara Brugada. Jefa de gobierno de la CDMX