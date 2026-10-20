La tarde de este 19 de octubre se registró un accidente en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, con el choque de la unidad 364 de la Línea 2 del Metrobús de la CDMX.

Servicios de emergencia arribaron al lugar, donde valoraron a seis personas lesionadas. No fue requerido traslado debido a que no hubo heridos de gravedad.

El chofer del Metrobús fue llevado a rendir su declaración de lo ocurrido. Testigos relatan que la unidad perdió el control tras tratar de incorporarse a una curva, quedando sobre el camellón y bloqueando el paso.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metrobús? Circunstancias del choche aún no son esclarecidas

Por medio de un comunicado el Metrobús del la CDMX informó lo acontecido. Sin embargo, no detallaron las causas del accidente en la Línea 2.

En redes sociales estuvieron circulando imágenes del lugar de los hechos, siendo que en fotos y videos la unidad 364 del Metrobús se ve considerablemente dañada en la parte delantera, donde fue el impacto.

Pese al incidente, el servicio en la Línea 2, la cual va de Tepalcates a Tacubaya, no se vio interrumpido. Esto sumado a las labores del personal de tránsito que apoyó en la movilidad de la zona.

Choque del Metrobús en la Línea 2 (Captura de vide)

Por lo pronto, resta que el Metrobús rinda un informe detallado de lo que pasó con el accidente que terminó con seis personas lesionadas.

Mientras, usuarios no han externado sus quejas y preocupación por la seguridad y servicio de uno de los transportes públicos más usados en el día a día de los capitalinos.