Unidad del Metrobús de la Línea 5 se incendia en Escuadrón 201: esto se sabe

Una unidad del Metrobús de la Línea 5 se incendió la tarde de este lunes 19 de octubre de 2026, a la altura de la estación Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Información preliminar señala que la unidad de Metrobús comenzó a liberar humo, por lo que los pasajeros fueron desalojados. Se encontraba en el sitio para ser retirada cuando se incendió.

Metrobús de la CDMX registra incendio en estación Escuadrón 201 de la Línea 5

La tarde de este lunes se registró el incendio de una unidad del Metrobús de la Línea 5, en la estación Escuadrón 201, ubicada sobre Eje 3 Oriente, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia.

A través del sistema de videovigilancia se detectó que una unidad comenzaba a liberar humo en la parte delantera, por lo que se ordenó el desalojo inmediato de los pasajeros para prevenir riesgos.

Unidad del Metrobús de la Línea 5 se incendia en Escuadrón 201 (Especial)

La unidad del metrobús permaneció en el lugar mientras se realizaban las maniobras correspondientes para su retiro; sin embargo, durante ese proceso comenzó el incendio.

El servicio del Metrobús CDMX no reportó personas heridas. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué originó el fuego. aunque se especula una falla mecánica.

Tras el siniestro, el Metrobús suspendió el servicio en la estación Escuadrón 201 de la Línea 5 atentos a la información sobre la operación de la Línea 5.