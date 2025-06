César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, ofreció una conferencia para defender la presa de su rancho “El Saucito” ante las polémicas acusaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En mayo de 2025, el titular de Conagua, Efraín Morales López, reveló que la presa en el rancho “El Saucito”, de César Duarte, se robaba el agua pública destinada a la distribución en el estado.

La Conagua habría destruido la presa en el rancho “El Saucito” de César Duarte por lo que el equipo legal del ex gobernador de Chihuahua iniciará acciones legales contra esta dependencia.

El equipo legal de César Duarte dio a conocer que están en espera para poder entrar al rancho “El Saucito” y determinar las acciones legales contra Conagua por la destrucción de una presa y más estructuras.

De acuerdo con la información, Conagua detectó una presa no autorizada dentro del rancho “El Saucito”, donde se desviaron alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua de un río que también distribuye a Estados Unidos.

La destrucción de esta presa comenzó casi inmediatamente después de ser detectada, aunque una jueza otorgó un amparo promovido por “un grupo de ciudadanos” para que se detuvieran los trabajos de demolición,

Ante esta situación, César Duarte dijo que la presa de su rancho “El Saucito” fue construida por su padre cuando hubo sequía en Chihuahua, por lo que iniciaría acciones legales contra la Conagua por destruirla.

César Duarte aseguró que Conagua conocía los permisos otorgados por las presas de su rancho “El Saucito” y afirmó que las acusaciones sobre los 700 mil metros cúbicos que plantearon son una exageración

Asimismo, César Duarte dijo que la Conagua ha manipulado la información, pues la dependencia “no encuentra las presas” de un día para otro, sino que conocía las inspecciones del rancho “El Saucito” previamente realizadas.

“Es una exageración lo que plantearon. Tan conocía Conagua el permiso que dijeron que no existía, que en la boca del director de la Comisión Nacional del Agua apareció el número de 700 mil metros y no hay otro lugar de referencia de 700 mil metros más que el permiso otorgado en 1942 a mi papá, ¿si dicen que no existe de dónde sacaron el número? Ellos mismos ahí se evidencian de qué están mintiendo”.

