El alcalde Giovani Gutiérrez recibió a los secretarios del gabinete de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la tercera implementación del programa Casa por Casa en la zona de los Culhuacanes, Coyoacán, con el objetivo de atender directamente las necesidades de la población.

Atención a la comunidad y coordinación gubernamental

Durante el recorrido, los funcionarios presentaron acciones recientes, programas y proyectos aplicables en la demarcación. Gutiérrez destacó la importancia de salir del escritorio y trabajar hombro a hombro con la ciudadanía para escuchar y atender sus necesidades.

Transformación de Coyoacán y preparación para 2026

El alcalde resaltó que las acciones implementadas han mejorado la calidad de vida en la alcaldía, consolidándola como un lugar atractivo para vivir, invertir y disfrutar, además de prepararla como sede de eventos internacionales en 2026.

Visitas directas a las viviendas

Después de la ceremonia, los funcionarios recorrieron la Unidad CTM IX, conversando con vecinos sobre necesidades concretas como poda, luminarias, clareo, seguridad y bacheo, reforzando la política de cercanía con la comunidad.