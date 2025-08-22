La Alcaldía Coyoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, implementó revisiones de motocicletas en distintos puntos de la demarcación para prevenir delitos e infracciones de tránsito.

Objetivo de las revisiones

Los operativos verifican el cumplimiento del reglamento vial, la legalidad de la documentación y la inexistencia de conductas delictivas, respetando en todo momento las garantías individuales de la ciudadanía.

Zonas y horarios

Las acciones se llevan a cabo en diferentes horarios y colonias, incluyendo Pedregal de Santo Domingo, Del Carmen, Villa Coyoacán y Avante, con puntos de verificación en avenidas Delfín Madrigal, Xicoténcatl y Canal de Miramontes.

Resultados de los operativos

Durante las últimas tres semanas se inspeccionaron 307 motocicletas, se identificó a 342 personas, se realizaron 90 amonestaciones verbales y cinco motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular por irregularidades.