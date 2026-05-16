Autoridades activaron una Alerta Amarilla debido a que la Ciudad de México (CDMX) se calentará este sábado 16 de mayo de 2026 con temperaturas que alcanzarán hasta los 32 grados.

Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las altas temperaturas de 32 grados se harán sentir en al menos 8 alcaldías de la CDMX.

CDMX activa Alerta Amarilla por temperaturas que llegarán a los 32 grados

La SGIRPC activó una Alerta Amarilla en la CDMX debido a que de 13:00 a las 18:00 horas de este sábado 16 de mayo, se esperan altas temperaturas que rondarán de los 30° a los 32° C.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, las alcaldías que deberán estar preparadas ante las altas temperaturas que azotarán el centro del país son:

Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Venustiano Carranza

CDMX se calentará este sábado con temperaturas de hasta 32 grados (@SGIRPC_CDMX / X)

Debido a esta situación, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a seguir debido a los riesgos que implica el calor en CDMX. Entre estas se encuentran: