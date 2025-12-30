La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX), alertó que se espera frío intenso desde el 30 de diciembre.

Y es que de acuerdo con el pronóstico del clima, el 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026 , se esperan temperaturas de hasta 1 grado con heladas en algunas zonas de la CDMX.

Protección Civil lanza alerta por frío intenso en CDMX desde el 30 de diciembre

La SGIRPC CDMX emitió una alerta debido a que durante los próximos tres días se espera un clima de frío a muy frío con probabilidad de heladas en la CDMX.

De manera puntual, Protección Civil manifestó que será durante la madrugada y primeras horas de la mañana cuando se esperen las temperaturas más bajas, oscilando entre 1 y 6 grados centígrados.

Asimismo, se prevé que sea la madrugada del 31 de diciembre cuando se registren las temperaturas más bajas en la CDMX.

En tanto, durante la tarde del 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero, la temperatura se espera cálida, oscilando entre los 17 y los 22 grados, acompañada de posibilidad de lluvias ligeras aisladas.

Frío en CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Emiten recomendaciones ante descensos de temperatura en 7 alcaldías de CDMX

Debido a que se prevé un descenso brusco de temperatura en la CDMX, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a seguir para este fin de año.

De acuerdo con la SGIRPC CDMX, se recomienda:

Usar ropa abrigadora, de preferencia cubrir todo el cuerpo, especialmente la zona de los pies.

Cubrir manos, nariz y boca, evitando respirar aire frío.

Ingerir alimentos como frutas y verduras que sean ricos en vitaminas A y C

Beber líquidos de manera abundante, de preferencia agua simple y/o bebidas calientes.

Evitar el uso de pirotecnia

Frío en México (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)



