El alcalde de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX), Janecarlo Lozano informó que para este año, se espera que 13 millones de peregrinos visiten la Basílica de Guadalupe.

Por medio de un comunicado, el alcalde dio a conocer que de cara a las celebraciones del 12 de diciembre, ya se trabaja en los detalles del Operativo Basílica 2026.

Cabe destacar que de cumplirse que sean 13 millones de peregrinos los que visiten la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, se registraría un récord de asistencia.

Gustavo A. Madero prevé que 13 millones de peregrinos visiten la Basílica de Guadalupe

La alcaldía Gustavo A. Madero prevé que 13 millones de peregrinos visiten la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de 2026, según informó el alcalde Janecarlo Lozano al iniciar la planeación del operativo.

En el Operativo Basílica 2026 se contempla la participación de más de 30 instituciones federales y capitalinas que se coordinarán para garantizar seguridad, movilidad y atención médica:

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

C5

Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Protección Civil

Cruz Roja

ERUM

Bomberos

Sobre el operativo, Janecarlo Lozano enfatizó que la responsabilidad comienza desde la planeación y se mantiene hasta que las y los 13 millones de peregrinos emprendan su regreso a casa.

Se prevé que las acciones incluyan el despliegue de miles de elementos de trabajadores, policías y patrullas, además de que se instalen puntos de hidratación, baños portátiles y ministerios públicos móviles.

Cortes viales y alternativas por la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Basílica de Guadalupe rompería récord de asistencia en 2026

Año con año crece la cantidad de feligreses que acuden a la Basílica de Guadalupe para conmemorar la aparición de la Virgen María, y para este 2026 se espera que se registre un nuevo récord de asistencia.

Lo anterior debido a que la cantidad de 13 millones de peregrinos que se espera acudan el próximo 12 de diciembre como indicó el alcalde Janecarlo Lozano, se trata de la cifra mas alta históricamente.

El antecedente inmediato es del 2025, cuando autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero reportaron la asistencia de 12 millones 800 mil personas, el número más alto hasta ese momento.

En el año 2024, el gobierno de la CDMX reportó que fueron un total de 12.3 millones de peregrinos los que acudieron al recinto, aunque otras cifras citadas por el propio alcalde llegaron a 12.5 millones.

La serie muestra una tendencia a la alza que de confirmarse los 13 millones durante el próximo 12 de diciembre 1026, se consolidaría un nuevo récord para dicha festividad católica.