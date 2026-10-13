La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe comenzarán este lunes 12 de octubre, por lo que pidió a los organizadores registrar sus recorridos para recibir acompañamiento vial y prevenir accidentes.

A través de la Dirección de Tránsito, las autoridades establecieron cinco puntos de salida autorizados para mantener el control de los grupos participantes y brindar mayor seguridad durante su trayecto hacia el recinto religioso, ubicado en la colonia Independencia.

El arranque oficial está programado para las 18:00 horas del lunes 12 de octubre, en la Parroquia San Felipe de Jesús, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo. Además, se recomendó registrar a los grupos participantes en las oficinas de la propia Basílica de Guadalupe.

Monterrey establece requisitos para registrar peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

Las personas responsables de organizar una peregrinación pueden presentar un oficio en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, ubicadas en el Parque Alamey, en el cruce de las calles Ladrón de Guevara y Arista, en la colonia Del Norte.

También pueden solicitar el registro mediante el correo electrónico oficinacomisario@monterrey.gob.mx o pedir informes al teléfono 81 8125 9403, en horario de oficina.

Para completar el trámite, deberán proporcionar la fecha y hora de la peregrinación, el punto de partida y el número de participantes. Asimismo, tendrán que obtener la autorización de la autoridad correspondiente y designar a una persona responsable, cuyos datos incluirán domicilio, credencial para votar y número telefónico.

Peregrinaciones en Monterrey: conoce los 5 puntos de salida autorizados (Cortesía)

Estos son los cinco puntos de salida autorizados para peregrinaciones en Monterrey

La Dirección de Tránsito de Monterrey estableció los siguientes puntos para organizar los recorridos y facilitar el apoyo vial a los peregrinos:

Alameda Mariano Escobedo: calle Pino Suárez, entre Aramberri y Washington, en el Centro.

Parroquia La Purísima: cruce de Serafín Peña y Miguel Hidalgo.

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús: cruce de Zaragoza y 5 de Mayo.

Parroquia San Felipe de Jesús: cruce de Juan Pablo II y Sonora, en la colonia Nuevo Repueblo.

Parroquia El Rosario: cruce de Río Tamesí y Río Palestina, en la colonia Roma.

Para facilitar la identificación de los participantes y reducir riesgos durante los recorridos, las autoridades recomendaron que los integrantes de cada grupo porten camisetas blancas.

También deberán utilizar un cordón amarillo para delimitar el carril de circulación, además de atender las indicaciones de las autoridades y seguir las recomendaciones de seguridad vial.

El registro previo permitirá a las autoridades organizar las peregrinaciones y coordinar el acompañamiento vial durante los trayectos hacia la Basílica de Guadalupe.