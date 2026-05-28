Un boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó el despliegue de elementos por los conciertos de System of a Down en CDMX los días 27 y 28 de mayo.

El operativo de seguridad se realizará en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, donde la SSC destinará uniformados y vehículos oficiales para labores de vigilancia y prevención de actividades ilícitas.

A la par, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) estarán apoyando en la supervisión de entradas, salidas, pasillos, estacionamiento y zona de gradas

Recomendaciones de la SSC para asistentes a conciertos de System of a Down en CDMX

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará labores especiales de vialidad para garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal antes, durante y después de los conciertos de System of a Down en el Estadio GNP Seguros.

Las autoridades capitalinas informaron que también se supervisará el control de estacionamiento en accesos principales, además de coordinar el desfogue ordenado al término del espectáculo musical.

System of a Down (System of a Down / Facebook)

Como parte del operativo preventivo, la SSC CDMX emitió recomendaciones dirigidas a las personas asistentes para reducir riesgos y evitar incidentes dentro y fuera del recinto.

Entre las medidas difundidas destaca el uso de ropa y calzado cómodo, así como la identificación previa de salidas, rutas de emergencia y puntos seguros.

La dependencia pidió evitar ingresar con mochilas, objetos punzocortantes, artículos de vidrio o cinturones que puedan representar riesgos para la seguridad colectiva durante el evento.

Asimismo, recomendó acordar previamente puntos de reunión con familiares o amigos, especialmente ante posibles aglomeraciones o complicaciones relacionadas con movilidad y acceso al inmueble.

La SSC exhortó al público a respetar señalizaciones, evitar subir a bardas o estructuras metálicas y retirarse inmediatamente si detectan condiciones inseguras o situaciones de riesgo.

Finalmente, las autoridades capitalinas invitaron a utilizar la aplicación Mi Policía, herramienta que permite solicitar apoyo inmediato al oficial del cuadrante correspondiente ante emergencias.