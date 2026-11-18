La aplicación de multas a los propietarios de scooters o bicis eléctricas en la Ciudad de México (CDMX) se aplazó, pues las autoridades dieron una prórroga para registrar los vehículos.

La propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que el inicio de las revisiones no será el próximo 20 de noviembre como se había establecido.

Es necesario dar un poco más de tiempo y no le demos problemas, que se acostumbren a que ya deben de tener este registro. Clara Brugada

El gobierno de la CDMX busca regular y multar scooters y bicicletas eléctricas para fortalecer la seguridad vial y establecer un orden en la convivencia de los distintos medios de transporte.

Multas a scooters y bicis eléctricas en CDMX se aplazan

Con la finalidad de hacer de la movilidad eléctrica personal una alternativa segura, el gobierno de la CDMX anunció la regulación de vehículos como scooters y bicis eléctricas.

Como parte de ello, las autoridades indicaron que los propietarios de tales vehículos que no los registren y no cumplan con las medidas necesarias se harán susceptibles a la aplicación de multas.

Nueva medida en CDMX: emplacamiento obligatorio para scooters y bicis eléctricas (Michelle Rojas)

Sin embargo, la jefa de Gobierno anunció que el inicio de las multas para scooters y bicis eléctricas se aplazará, pues no comenzará el 20 de noviembre como se había anunciado.

En conferencia de prensa, Clara Brugada indicó que la postergación tiene el fin de beneficiar a quienes no han inscrito sus unidades en el padrón oficial de registros en la CDMX.

En especial porque solo se han inscrito cerca de 13 mil usuarios y la intención es que se sumen más propietarios para avanzar con la revisión del cumplimiento de las reglas.

No obstante, la jefa de gobierno no dio a conocer la nueva fecha para el inicio de la aplicación de multas, pero en próximos días se revelarán los nuevos detalles del programa.

¿Cómo se hace el registro de scooters y bicis eléctricas en CDMX?

En caso de que no hayas realizado el registro de tu scooter o bici eléctrica, puedes seguir estos pasos para completar la inscripción de tu vehículo y poder circular sin problemas:

Ingresar al sitio web oficial de la SEMOVI (se requiere Llave CDMX) y seleccionar el trámite de registro de vehículos eléctricos

Subir los documentos como identificación oficial vigente, comprobante de domicilio en CDMX (no mayor a 90 días), factura o carta factura del vehículo

Una vez aprobado, el sistema enviará por correo electrónico la línea de captura para realizar el pago correspondiente (los VEMEPE tienen un costo, mientras que el registro de los VEP es gratuito)

Agendar cita presencial y seleccionar en el sistema la fecha y el Módulo de Control Vehicular para acudir presencialmente

Acudir al módulo para recoger las placas y Llevar los documentos originales para su verificación