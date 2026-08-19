Ante las quejas de vecinas y vecinos por la obstrucción de banquetas y espacios públicos, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó un operativo para retirar scooters eléctricos colocados en distintos puntos de las colonias Roma e Hipódromo.

Las acciones se realizaron en los alrededores de la Fuente de Cibeles y el Parque México, donde personal de la Alcaldía Cuauhtémoc retiró los vehículos que ocupaban espacios destinados al libre tránsito peatonal.

Alessandra Rojo retira scooters de banquetas en Cuauhtémoc. (Cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega retira scooters de Roma e Hipódromo ante quejas vecinales

Durante el operativo, Alessandra Rojo de la Vega señaló que la Alcaldía Cuauhtémoc no fue consultada sobre la instalación de estos puntos y que tampoco se presentó información sobre los permisos correspondientes.

La alcaldesa explicó que, según la información recibida, los scooters fueron colocados “supuestamente” con motivo del Mundial, aunque aclaró que la demarcación no dio el visto bueno para establecer estos espacios.

Quedaron de mostrarnos los permisos que les dieron, no nos los enseñaron, así que bueno, con mucho cuidado empezamos a retirarlos y esperar a dialogar con las empresas, que finalmente generan una ganancia, pero la alcaldía, ni las vecinas y vecinos, que es lo importante, ven esa ganancia reflejada en sus calles. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Rojo de la Vega reiteró que el retiro de los scooters responde a reportes ciudadanos relacionados con la invasión del espacio público y tiene como objetivo garantizar banquetas libres y seguras para quienes transitan por la demarcación.

La Alcaldía Cuauhtémoc señaló que mantiene disposición para dialogar con las empresas que prestan el servicio, con el propósito de revisar las condiciones de su operación y buscar alternativas que permitan ordenar su presencia en la vía pública.

La administración local indicó que el objetivo es privilegiar el orden, la movilidad y el respeto al espacio público, además de atender las inquietudes expresadas por habitantes de las colonias Roma e Hipódromo.