CDMX alerta por posible caída de ceniza en alcaldías la mañana del sábado

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta ante la posible caída de ceniza volcánica en varias alcaldías la mañana del sábado 21 de febrero.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, son al menos 9 alcaldías las cuales podrían presentar caída de ceniza del Volcán Popocatépetl.

La SGIRPC CDMX alertó que las alcaldías que podrían presentar caída de ceniza del Volcán Popocatépetl durante la madrugada y mañana del sábado son:

Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Según precisó la propia dependencia, esto se debe a que el Volcán Popocatépetl presentó emisiones de ceniza de larga duración durante la tarde del viernes 20 de febrero.

Debido a los vientos registrados en la zona del Valle de México, estos se mueven en dirección Oeste-Noreste del cráter, es decir, con dirección hacia la CDMX.