Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) informó que la caída de ceniza por actividad del Popocatépetl “se ha disipado”, por lo que suspenden la alerta.

La dependencia prevé que si se presenta más caída de ceniza este jueves 26 de marzo, la emisión de ceniza se desplazará hacia el sur del país, por lo que no afectará a la CDMX.

Suspende alerta por caída de ceniza en CDMX (Captura de pantalla )

Cesa actividad del Popocatépetl; suspenden alerta por ceniza en CDMX

De acuerdo con las imágenes de la webcame, la actividad volcániza del Popocatépetl ha cesado, por lo que la ceniza que se supendía en el aire se ha disipado.

Autoridades seguirán monitoreando la actividad del Popocatépetl en caso de que se vuelva a reportar caída de ceniza, sin embargo, esta ya no afectará a la CDMX.

Cabe mencionar que el Popocatépetl es uno de lo volcanes activos de México, por lo que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) lo vigila las 24 horas.