La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta por caída de ceniza volcánica en la CDMX el 26 de marzo de 2026, derivada de la actividad del Popocatépetl.

“Se prevé posible caída de ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.” Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

De acuerdo con observaciones de webcams y datos del VAAC-NOAA de Washington, las emisiones bajas se dirigen hacia la CDMX.

El aviso incluye un mapa de dispersión con nivel amarillo de alerta, mientras autoridades recomiendan medidas preventivas para minimizar riesgos a la salud tras las recientes exhalaciones moderadas del volcán Popocatépetl.

Prevén caída de ceniza en CDMX por actividad volcánica del Popocatépetl

La SGIRPC advirtió a toda la comunidad de la CDMX y en sus demarcaciones, la posible caída de ceniza volcánica que proviene del Popocatépetl.

Junto al aviso, se incluyó un mapa de dispersión de ceniza con nivel amarillo de alerta, cubriendo todas las áreas que posiblemente lleguen a ser afectadas.

Esta caída de ceniza llega después de que se observara emisiones de vapor con bajo contenido de ceniza este 26 de marzo desde las 09:20 horas durante el monitoreo continúo al volcán Popocatépetl.

Cabe mencionar que a lo largo del mes de marzo 2026, se han registrado exhalaciones moderadas, por lo que las autoridades de CDMX han promovido medidas preventivas para minimizar riesgos a la salud.