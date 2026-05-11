María Patricia García Pavón es una académica y funcionaria universitaria mexicana que actualmente se desempeña como directora general del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2026-2030. Con más de tres décadas de trayectoria dentro de la UNAM, ha destacado por su trabajo en enseñanza de la química, gestión académica y fortalecimiento del modelo educativo del CCH.

¿Quién es María Patricia García Pavón?

María Patricia García Pavón es una profesora, investigadora y administradora académica vinculada durante más de 35 años al sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Su trayectoria comenzó como docente de Química en el plantel Oriente del CCH y, con el paso de los años, ocupó distintos cargos académicos y administrativos dentro de la institución.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos relacionados con innovación educativa, fortalecimiento de laboratorios, actualización docente y desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de ciencias en bachillerato. También ha sido autora de libros, guías y cuadernos digitales para estudiantes del CCH.

¿Qué edad tiene María Patricia García Pavón?

María Patricia García nació en 1964, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿María Patricia García Pavón tiene esposo?

Se desconoce si María Patricia García Pavón es casada.

¿Qué signo zodiacal es María Patricia García Pavón?

Se desconoce el día exacto de la fecha de nacimiento de María Patricia García, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿María Patricia García Pavón tiene hijos?

Se desconoce si María Patricia García tiene hijos, pues la información disponible se centra en su vida profesional.

¿Qué estudió María Patricia García Pavón?

María Patricia García Pavón es licenciada en Cirujano Dentista por la FES Zaragoza. Además, cuenta con una maestría en Investigación de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Además, cuenta con diplomados en:

Educación Química del Nivel Medio Superior

Gestión del Conocimiento en Ambientes Educativos Asistido por Tecnologías de la Información y la Comunicación

Formación del Personal Académico-Administrativo del Bachillerato

¿En qué ha trabajado María Patricia García Pavón?

A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado principalmente dentro del sistema educativo de la UNAM, especialmente en el CCH. Entre sus cargos destacan: