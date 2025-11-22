Tras dos meses sin ir al plantel, el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anuncia su regreso a clases presenciales para sus alumnos, con fechas por semestre.

“Se informa a la comunidad del plantel Sur que este lunes 24 de noviembre se reanudarán las actividades académicas presenciales; el regreso será gradual”. CCH Sur

De acuerdo con el CCH Sur, el regreso a clases presenciales será conforme al siguiente calendario:

Lunes 24 de noviembre será para las y los alumnos de primer semestre de la Generación 2026

Martes 25 de noviembre para las y los alumnos de tercer semestre de la Generación 2025

Miércoles 26 de noviembre para las y los alumnos de quinto semestre de la Generación 2024

Jueves 27 de noviembre todos los alumnos

Asimismo, las autoridades del CCH Sur aseguraron que el regreso a clases de manera presencial se da en el marco de los esfuerzos por los trabajos de seguridad en el plantel.

Esto luego de los hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre de 2025 en el CCH Sur, en los que un alumno y un trabajador de la institución fueron atacados por un ex estudiante.

CCH Sur anuncia su regreso a clases presenciales: estas son las fechas por semestre (CCH Sur)

Padres de familia preocupados por regreso a clases presenciales en CCH Sur

Ante el regreso a clases presenciales en CCH Sur, los padres de familia se mostraron preocupados ya que apuntan que la seguridad de los alumnos aún no está garantizada.

Al señalar que los trabajos de seguridad en el plantel CCH Sur aún no han sido concluidos, pues “no está ni un cuarto de lo que se pidió” a las autoridades.

Pues resaltaron que aún la iluminación y dispositivos de seguridad no han sido acabados, por lo que áreas dentro del CCH Sur aún están a oscuras.

Así como se detectaron fallas en botones de emergencia y cámaras, tras un recorrido ante el regreso a clases de manera presencial en el CCH Sur.