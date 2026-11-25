CCH Azcapotzalco suspendió las clases presenciales a partir del miércoles 25 de noviembre, debido a la detección de un brote de varicela.

A través de un comunicado publicado la noche del martes 24 de noviembre, la dirección del CCH Azcapotzalco informó que la medida preventiva se tomó por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

CCH Azcapotzalco suspende clases por brote de varicela (CCH Azcapotxalco)

¿Cuándo regresan las clases presenciales en el CCH Azcapotzalco?

De acuerdo con las autoridades educativas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco, las actividades académicas continuarán en modalidad en línea durante el periodo de suspensión ante el brote de varicela.

El regreso a las instalaciones del CCH Azcapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está previsto para el lunes 30 de noviembre de 2026, de acuerdo con el comunicado publicado en sus canales oficiales,

La interrupción de las clases presenciales del CCH Azcapotzalco, permitirá evaluar las condiciones sanitarias del plantel, reforzar la vigilancia epidemiológica e identificar oportunamente posibles nuevos contagios de varicela.

CCH Azcapotzalco. (Cuartoscuro)

Asimismo, el CCH Azcapotzalco señaló que se implementarán las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de estudiantes, docentes y trabajadores ante el brote de varicela detectado.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos casos de varicela se han registrado en la comunidad escolar del CCH Azcapotzalco ni desde cuándo comenzó el brote.

Finalmente, la dirección del CCH Azcapotzalco pidió a estudiantes y trabajadores mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución, donde se publicarán las actualizaciones sobre las medidas sanitarias y el regreso a las actividades presenciales tras el brote devaricela.