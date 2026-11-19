A unas horas de estrenarse, el CCH Sur de la UNAM desmintió suspender clases para este 19 de noviembre bajo el argumento de que estudiantes y directivos pudieran jugar GTA VI.

El documento falso que circuló en redes sociales invitaba a los alumnos a llevar sus consolas para jugar GTA VI e incluso se amenazaba con expulsar a quienes no participaran.

La situación no se limitó a México, pues el fenómeno de GTA VI también alcanzó a escuelas de otros países en las que se compartieron falsos comunicados para suspender clases.

CCH Sur, comunicado (Comunicado )

GTA VI provoca rumores para suspender clases en escuelas del mundo

El lanzamiento de GTA VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026, provocó una ola de rumores sobre supuestas suspensiones de clases y modificaciones en actividades escolares.

Además de México, en otros países también circularon rumores o publicaciones hechas por alumnos sobre una posible suspensión de clases para poder jugar GTA VI, incluyendo a:

Italia Estados Unidos España Reino Unido

En México, el CCH Sur, Vallejo y Naucalpan de la UNAM tuvieron que desmentir un supuesto comunicado que anunciaba la suspensión de clases para jugar el videojuego.

En Reino Unido, por otra parte, varias escuelas enviaron advertencias a los padres ante la posibilidad de que los estudiantes faltaran a clases para jugar GTA VI.

GTA VI (Rockstar)

¿A qué hora es el lanzamiento de GTA VI en México?

GTA VI estará disponible en México a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el horario de lanzamiento por regiones.

Esto significa que los jugadores podrán comenzar a disfrutar del título desde la medianoche del miércoles 18 al jueves 19 de noviembre, sin tener que esperar hasta el transcurso del día.