La Fundación Haghenbeck respondió a la resolución judicial que dio un tribunal a favor del Refugio Franciscano y que obligaría a la organización a devolver el predio en la alcaldía Cuajimalpa.

A través de un comunicado, la Fundación Haghenbeck señaló que la suspensión debió emitirse por el Juzgado 60 del Tribunal de Justicia de CDMX para que la devolución fuera ejecutada.

Fundación Haghenbeck responde a resolución judicial en el caso del Refugio Franciscano

Respecto a la resolución judicial en su contra, la Fundación Haghenbeck y de la Lama IAP dijo que el predio no puede ser devuelto dado que el fallo no fue emitido por el juzgado de origen.

La Fundación Haghenbeck reiteró que los animales de este refugio sufrieron “hambre, enfermedades, hacinamiento y olvido” por muchos años, por lo que ahora cuidarán de ellos.

Por otro lado, la Fundación Haghenbeck reveló que el personal médico ha sufrido intimidaciones y agresiones al intentar ingresar al refugio, ubicado en la carretera México-Toluca, para trabajar.

Caso Refugio Franciscano: Fundación Haghenbeck responde a resolución judicial (Redes sociales)

Acusan presencia sospechosa fuera del Refugio Franciscano tras resolución judicial

La Fundación Haghenbeck responsabiliza al Refugio Franciscano de todo acto violento que pueda ocurrir dentro o fuera del predio en cuestión, debido a las amenazas que han recibido.

Asimismo, han denunciado que fuera del Refugio Franciscano se encuentra gente sospechosa y aseguran que no parecen tener buenas intenciones; una patrulla estaría en el lugar.