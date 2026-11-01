En seguimiento al caso Parque España, un Juez de Control vinculó a proceso a Salvador “N” por maltrato animal, acusado de envenenar y provocar la muerte de cuatro perros.

Por el momento, el detenido seguirá en el Reclusorio Norte mientras enfrenta su proceso por maltrato animal, cuyas penas en la capital van de dos a diez años de prisión.

Identifican a presunto responsable de envenenamiento de perros en La Condesa (@SSC_CDMX/X)

Salvador queda en prisión preventiva por el caso Parque España

En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fipede imputó el delito de maltrato animal por el envenenamiento y la muerte de cuatro perros en el Parque España.

En una audiencia de poco más de dos horas, el juez encontró elementos para vincularlo a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.

Salvador “N” fue detenido el 30 de octubre por supuestamente envenenar a perros en la colonia Condesa. Ante el Ministerio Público, reveló que cometió el crimen debido a que un perro mordió a su hijo.

Según lo registrado en la carpeta de investigación con folio CI-FIDAMPU/A/UI-1 S/D/02007/10-2026, el sujeto contó que una de las mascotas “mordió a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”.

Veneno en Parque España (Cuartoscuro)

¿Cuántos años de prisión podría recibir el “mataperros”?

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que causar intencionalmente la muerte de un animal puede acarrear una pena de dos a seis años de prisión.

No obstante, esta sanción puede incrementarse cuando se emplean métodos que causan un sufrimiento intenso antes de la muerte, como el uso de metomilo en este caso.

Según el Código Penal de la CDMX, las condenas pueden aumentar hasta en dos terceras partes si se prolonga la agonía del animal, lo que podría llevar a una pena de hasta 10 años de prisión.