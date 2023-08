A 8 años del multihomicidio en la colonia Narvarte, familiares y amigos de las cinco víctimas de la matanza piden investigar al hijo de un funcionario de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Alejandro N, hijo de Luis Javier García Saldaña, quien presuntamente funge como a gente del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX.

Pues, conforme a la evidencia de sabanas telefónicas que logró rescatar el abogado de los familiares de las víctimas, el celular del sujeto se localizó en dos ocasiones en el departamento donde ocurrió el multihomicidio.

Sin embargo, indican que ese dato no ha sido investigado, y que a 8 años del crimen la investigación no ha arrojado el motivo del multihomicidio, los dos implicados que aún no han sido identificados y al autor intelectual del crimen.

Por ello, acusan que continúa el encubrimiento por parte de las autoridades capitalinas en la resolución del Caso Narvarte, por el que están presos 3 hombres que participaron en la matanza.

Ante los señalamientos, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CDMX, respondió y lamentó que las familias de las víctimas del caso Narvarte suspendieran el diálgo con las autoridades.

Celular de un funcionario de la Fiscalía CDMX fue localizado en la escena del crimen, no han respondido por qué

Datos de la carpeta de investigación del Caso Narvarte señalan que el número telefónico correspondiente a Alejandro N se localizó en el departamente cuando ocurrió la tortura y el asesinato de:

Mile Virginia Martín

Nadia Vera

Yesenia Quiroz Alfaro

Alejandra Negrete

Rubén Espinosa

Los datos de la carpeta de investigación apuntan que el dispositivo móvil estuvo en la escena , de las 14:29 a las 15:11 horas, momento en el que ocurrió el multihomicidio de Narvarte.

Además, señalan que el mismo número regresó al departamento, ubicado en el edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, a las 21:32, cuando la Policía ya estaba en la escena del crimen.

Pese a ello, apuntan que el propietario de la línea telefónica, Alejandro N, hijo del elemento del MP de la Fiscalía, Luis Javier García Saldaña, no fue investigado.

Además, tampoco fue investigado el funcionario de seguridad, quien también tenía una relación cercana con uno de los acusados por el multihomicidio, César Omar Martínez Zendejas, quien era su yerno y padre de su nieta.

El mismo funcionario, Luis Javiier García Saldaña, también conocía a otro de los imputados por el caso, el ex policía Abraham Torres Tranquilino, con quien Alejandro N tenía una relación de amistad.

El caso Narvarte en Netflix (Cortesía)

Faltan responsables del multihomicidio en el Caso Narvarte

Del mismo modo, sumado a la falta de investigación hacia Alejandro N y su padre, Luis Javier García Saldaña, familiares de las víctimas acusan que tampoco se ha tenido avance en:

encontrar al autor intelectual del crimen

resolver cuál fue la causa del multihomicidio

encontrar a los dos personajes no identificados que participaron en los hechos violentos del 31 de julio de 2015

En ese sentido, refieren que la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy tampoco ha resuelto el caso, pese a que la ex jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se comprometió a hacerlo.

En tanto, como medida para que se investigue a todos los involucrados, incluyendo a los funcionarios de la Fiscalía, las familias de las víctimas del Caso Narvarte suspendieron el diálogo con las autoridades .

Ulises Lara responde a señalamientos del funcionario de la Fiscalía CDMX

Ante estas menciones, Ulises Lara informó que el funcionario al que señala, Luis Javier García Saldaña, no tuvo acceso a la carpeta de investigación del crimen y que trabaja como elemento de la Agencia de Delitos Cometidos en el Metro.

“Lo digo enfáticamente, esta Fiscalía no encubre a ningún servidor público que labore o que haya laborado en la institución”. Ulises Lara

Sin embargo, familias y medios de comunicación aseguran que el señalado continúa como un miembro activo del MP.

Según los datos del Órgano Interno de Control de la FGJCDMX, hasta marzo de este 2023 era agente del MP Auxiliar A, adscrito a la Fiscalía Territorial de Cuauhtémoc.

Además, Ulises Lara aseguró que el hombre fue llamado a declarar hace 7 meses y se continúa con la investigación de datos o indicios que pudieran señalar su participación en el Caso Narvarte.

Igualmente, Ulises Lara compartió que el caso Narvarte no ha sido cerrado y que se sigue la investigación bajo las posibles líneas de:

trata de personas

desaparición forzada por parte de autoridades veracruzanas, debido a los antecedentes de persecución que padecieron Nadia Vera y Rubén Espinosa cuando vivían en Veracruz

Ulises Lara afirmó que los avances de la investigación se informarían de manera directa a los familiares de las víctimas, sin embargo, subrayó que por decisión propia suspendieron el diálogo con la Fiscalía.

Situación que lamentó y afirmó que se encuentran en toda la disposición de reanudar el diálogo.