La familia y abogado de Berenice Giles acusa a Ocesa de presionar a ECO Live para que asuma toda la responsabilidad por el caso Axe Ceremonia.

“Sabemos y conocemos el costal de mañas y mentiras que es Ocesa, seguramente presionó a ECO Live para que saliera a asumir la total responsabilidad de la organización, pero llega tarde porque ya hay demasiadas pruebas acreditan formalmente que Ocesa y Seguridad Lobo también son plenamente responsables en estos hechos” Fabian Victoria, abogado Berenice Giles

A través de un comunicado ECO Live asumió la responsabilidad que le corresponde como organizadora de Axe Ceremonia donde murieron Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

A nueve meses de la tragedia, Raúl Giles, padre de la fotoperiodista Berenice Giles, así como su abogado, Fabian Victoria, concedieron una entrevista sobre los avances en el caso del festival Axe Ceremonia.

Durante su participación, el abogado de Berenice Giles acusó a Ocesa de presionar a ECO Live para que asuma toda la responsabilidad de los hechos.

Esto luego de que ECO Live publicó un comunicado en el señaló que ella era la única organizadora del festival AXE Ceremonia 2025.

El abogado Fabian Victoria destacó que eso es falso y ellos han presentado más de 30 pruebas contundentes para demostrar que Ocesa fue organizadora, productora y ejecutora del festival.

Y Seguridad Privada Lobo fue la encargada de la seguridad de los asistentes.

El abogado Fabian Victoria puntualizó que una prueba de ello es que en la parte superior del boleto del festival AXE Ceremonia 2025 aparecen ECO Live y Ocesa, siendo las dos organizadoras.

De acuerdo con el abogado, hasta el momento se ha imputado por el caso del festival AXE Ceremonia 2025 a:

5 personas morales

8 personas físicas

El 5 de abril de 2025, en el festival AXE Ceremonia se vivió una tragedia luego de que una estructura colapso, lo que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.

Abogado de Berenice Giles acusa a la Fiscalía de proteger a Ocesa y Seguridad Lobo en el caso Axe Ceremonia

Durante su conversación el abogado Fabian Victoria acusó de vivir un infierno judicial por presunta protección a Ocesa y Seguridad Privada Lobo.

“Hemos atravesado un infierno judicial durante estos últimos 10 meses, en donde la Fiscalía ha encubierto y protegido a Ocesa y Seguridad Privada Lobo por encima de todo” Fabian Victoria, abogado Berenice Giles

Aunque están imputadas estas dos empresas, el abogado de Berenice Giles no se confía y es que cree que las autoridades pueden determinar no ejercitar acción legal en contra de estas dos empresas.

Raúl Giles, padre de la fotoperiodista Berenice Giles, señaló que es curioso que ECO Live se pronuncie nueve meses después del festival Axe Ceremonia 2025

Sin embargo, destacó que ECO Live nunca manifestó lo que dice en su comunicado ni aceptaron lo que señalan.

Raúl Giles destacó que hay una discrepancia enorme de lo que ahora dicen con lo que habrían declarado en su primer momento.