Familiares de la fotoperiodista Berenice Giles, quien muriera durante el Axe Ceremonia 2025, denunció que autoridades de la Ciudad de México (CDMX) estarían encubriendo empresas.

Asimismo, a través de un comunicado, la familia de Berenice Giles señaló que están recibiendo violencia institucional en su búsqueda de justicia por lo sucedido en el Axe Ceremonia.

Fue el 5 de abril de 2025, cuando durante el primer día del Axe Ceremonia se registró la caída de una grúa, la cual provocó la muerte de Berenice Giles y de Miguel Ángel Rojas.

Axe Ceremonia 2025: Comienzan a desmontar el equipo en Parque Bicentenario (Esnerto Fernando vía X)

Información en desarrollo...