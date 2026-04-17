Un violento asalto en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México (CDMX), quedó registrado en video tras ser captado por cámaras de seguridad.

De acuerdo con el material, dos sujetos armados encañonaron a la víctima, quien se encontraba a bordo de un vehículo mientras esperaba ingresar a su domicilio.

Así ocurrió el violento asalto en Bosques de las Lomas, en CDMX

Un video difundido en redes sociales, ha puesto en evidencia la inseguridad que viven habitantes de la CDMX, tras registrarse un violento asalto a mano armada en Bosques de las Lomas.

Las imágenes muestran a un automovilista que pretendía ingresar a su casa, quedarse varado afuera de su portón mientras esperaba que le dieran acceso.

De pronto un primer sujeto se aproxima a la víctima por su ventana, apuntándole en todo momento con un arma.

Captan violento asalto en Bosques de las Lomas; encañonaron a víctima (Captura)

Enseguida, un segundo sujeto hace su aparición acercándose por atrás, rompiendo incluso la ventana del copiloto mientras también le apunta a la víctima y la amenaza de formal verbal.

Durante el violento asalto, ambos sujetos aprovecharon para robarle dos mochilas, así como otros artículos de valor que llevaba consigo.

Posteriormente, ambos ladrones huyeron a bordo de dos motocicletas, las cuales los esperaron metros adelante mientras cometían el atraco.

Derivado de esta situación, las autoridades de CDMX iniciaron una carpeta de investigación, con el objeto de ubicar y castigar a los responsables.