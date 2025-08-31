Luego del maratón de la CDMX en la categoría de silla de ruedas, los ganadores denunciaron discriminación en el evento por la constante aparición de baches en el recorrido y por la diferencia en las premiaciones.

En la ceremonia de premiación en donde también estuvo presente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Marco Antonio Caballero, quien culminó en la segunda posición del maratón de la CDMX, alzó la voz por todos y se quejó de las condiciones en las que participan.

“Cada año es lo mismo, en la edición pasada un compañero se ponchó y todo por los baches. Quiero alzar la voz por todos ellos porque esto no puede seguir pasando”, dijo el participante.

El atleta también se quejó de la discriminación que hubo en el maratón de la CDMX debido a que el premio que se otorga a los ganadores de la categoría silla de ruedas no es ni el 10 por ciento de lo que reciben los participantes de élite.

“Somos atletas de alto rendimiento y no es posible que los ganadores no recibamos ni el diez por ciento de lo que obtienen los convencionales. Ellos se llevan 50 mil dólares y nosotros 60 mil pesos”, señaló el participante de la categoría en silla de ruedas.

Añadió que espera que haya un cambio en el maratón de la CDMX el próximo año debido a que también hay participantes de otros países.

“Hay discriminación y aparte también el deporte paralímpico está creciendo, vienen atletas paralímpicos de otros países y creo que en la ciudad es el momento para hacer el cambio. Ojalá haya un cambio y no represión de que el próximo año ya no haya categoría de silla de ruedas”, agregó Marco Antonio Caballero.

¿Cómo quedó el maratón CDMX en la categoría de silla de ruedas?

La participación de los deportistas en la categoría de silla de ruedas se vio afectada por un bache, pues los líderes tuvieron un accidente que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Pese a ello, pudo continuar el evento y el primer puesto se lo llevó José Alan Frías, mientras que Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos Gonza, completaron el podio del maratón de la CDMX.