Una camioneta tipo Toyota cayó desde el tercer piso del estacionamiento de Galerías Coapa, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este martes 6 de octubre de 2026.

La conductora de 49 años de edad, fue atendida por paramédicos y se reportó fuera de peligro.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la conductora realizaba una maniobra dentro del estacionamiento y aceleró, lo que habría provocado que perdiera el control de la camioneta.

El vehículo, de color gris y con placas del Estado de México, salió de la zona de estacionamiento, rompió las barreras de contención y cayó desde el tercer piso hasta terminar volcado sobre su techo.

Servicios de emergencia acudieron a Galerías Coapa por la volcadura

Tras el accidente, servicios de emergencia de la Ciudad de México se movilizaron hacia Galerías Coapa para atender a la conductora y realizar las maniobras necesarias para retirar la camioneta.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México participaron en las labores para colocar nuevamente el vehículo y posteriormente retirarlo de la zona del accidente.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a la conductora de 49 años, quien, según los primeros reportes de medios locales, no presentó lesiones de gravedad.

Aunque la conductora fue reportada fuera de peligro, una ambulancia de la aseguradora la trasladó a un hospital para realizarle una valoración médica más completa y descartar posibles lesiones derivadas de la volcadura.

El accidente quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa la camioneta después de caer desde el tercer piso del estacionamiento.

Hasta el momento, no se reportan otras personas lesionadas por este accidente. Las autoridades y cuerpos de emergencia continúan con las labores para retirar la camioneta del lugar.

¿Cómo reportar un accidente o emergencia en CDMX?

En CDMX la manera más directa para reportar un accidente o emergencia es a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) al teléfono de emergencias unificado 9-1-1.

Cabe recordar que en este servicio se atienden y canalizan de manera inmediata los reportes de delitos y emergencias como:

Incendios

Robos

Accidentes automovilísticos

Urgencias médicas

Entre otros, las 24 horas, los 365 días del año. Lo que se recomienda al momento de emitir un reporte ciudadano es indicarle al operador del C5 de la CDMX los siguientes datos como: