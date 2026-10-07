Una conductora confundió el acelerador con el freno mientras manejaba en el estacionamiento de Galerías Coapa, en Tlalpan, CDMX, lo que provocó que su camioneta rompiera la barrera de contención y cayera desde el tercer piso.

El accidente ocurrió el martes 6 de octubre de 2026 y rápidamente se hizo viral debido a que la camioneta terminó volcada sobre su techo en el estacionamiento de la plaza comercial.

Tras el accidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para atender a la conductora y verificar las condiciones de la zona.

Confusión entre el acelerador y el freno provocó accidente en Galerías Coapa

De acuerdo con reportes locales, la conductora, de 49 años y con placas del Estado de México, habría confundido el acelerador con el freno de su camioneta mientras se encontraba en el estacionamiento de Galerías Coapa.

El error provocó que el vehículo saliera de la zona de estacionamiento, rompiera las barreras de contención y cayera desde el tercer piso hasta terminar volcado sobre su techo.

Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora no sufrió heridas graves. Elementos del ERUM la atendieron en el lugar y determinaron que únicamente presentó una crisis nerviosa.

No se reportaron otras personas lesionadas por este accidente ocurrido en el estacionamiento de Galerías Coapa.

Aseguradora se hace cargo de los daños tras volcadura en Galerías Coapa

Después del accidente, la conductora solicitó el apoyo de su aseguradora para hacerse cargo de los daños ocasionados tanto a su vehículo como a la infraestructura del estacionamiento.

La camioneta rompió una barrera de contención al caer desde el tercer piso, por lo que la aseguradora deberá atender los daños derivados del accidente.

Por su parte, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para revisar las condiciones del estacionamiento y descartar riesgos adicionales.