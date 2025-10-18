Usuario queda encerrado en la cabina del Cablebús CDMX Línea 1 tras el cierre del servicio y a través de las redes sociales ya circula el video.

Vecinos reportaron que alcanzaron a escuchar los golpes provenientes de una cabina suspendida del Cablebús CDMX Línea 1 a varios metros de altura .

Este es el video del usuario encerrado en el Cablebús CDMX Línea 1 después del cierre

A través de las redes sociales se viralizó el video del momento en el que un usuario se habría quedado encerrado en el Cablebús CDMX Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec.

Un testigo habría grabado el momento en el que la persona hacía ruido para que lo sacarán , incluso se observa como el hombre saca un brazo de entre las ventanas de la cabina.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del sábado 18 de octubre entre las estaciones La Pastora y Cuautepec .

Se dio a conocer que la persona quedó atrapada luego de que el Cablebús CDMX Línea 1 finalizó su horario de servicio, pero no se dio cuenta que una persona permanecía en la cabina.

A través de las redes sociales se dio a conocer que tras varios minutos de tensión, el personal de seguridad del sistema logró ubicar la cabina exacta y rescatar al hombre.

El usuario atrapado en el Cablebús CDMX Línea 1 resultó ileso.

Cablebús CDMX (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Esto es lo que se sabe sobre el usuario que quedó atrapado en el Cablebús CDMX Línea 1

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte el Gobierno de la Ciudad de México ni de la Secretaría de Movilidad respecto a la persona atrapada en el Cablebús CDMX Línea 1.

Por lo que se desconocen los detalles de cómo el Cablebús CDMX Línea 1 cortó su servicio , cuando se encontraba una persona en una cabina.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales generando un debate sobre las medidas de supervisión que hay en el sistema Cablebús de la CDMX.

Y es que aunque afortunadamente este incidente no pasó a mayores, usuarios consideran que se debería de tener más cuidado con este tipo de situaciones al cerrar el servicio a las 11 de la noche .

Ya que por el ejemplo el Mexicable del Edomex suele cerrar hasta que el último usuario baje y se lo van reportando entre estaciones.

Usuarios han destacado que en 9 años que tiene el servicio, no se ha registrado un caso parecido.

Por su parte otros usuarios se tomaron con humor esta situación, al creer que el hombre se quedó dormido y por eso no se dio cuenta que se cerró el servicio del Cablebús CDMX Línea 1.