Braulio Bacilio Caballero es velado en Nezahualcóyotl; volvió a casa, pero no gracias a las autoridades

Braulio Bacilio Caballero, quien desapareció desde septiembre de 2016 y que fue hallado hasta este 2022, es velado en Nezahualcóyotl; el menor volvió a su casa, pero no gracias a las autoridades.

Braulio Bacilio Caballero fue visto por última vez a las 18:05 del 28 de septiembre de 2016, cerca de la estación del Metro Pantitlán en Venustiano Carranza.

Tras su desaparición, sus padres levantaron una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) sin embargo, jamás recibieron la atención adecuada de su parte.

Mural Braulio Bacilio. (SDPnoticias)

Fue hasta 2019, casi dos años y medio después, que se reactivó la alerta amber para dar con el paradero de Braulio Bacilio Caballero, a quien sus padres buscaron en fosas, hospitales y localidades de la CDMX y Edomex sin tener éxito.

Y tras casi 6 años de buscar al entonces menor de edad, quien el pasado 5 de abril de 2022 ya cumpliría 19 años, fue hallado en una fosa del panteón Dolores.

Ahora Braulio Bacilio Caballero es velado en Nezahualcóyotl por su familia , quienes adelantaron que denunciarán la negligencia de todos los implicados en la desaparición institucional de su hijo.

Velan a Braulio Bacilio Caballero en Nezahualcóyotl

En una misa de cuerpo presente, la cual inició a las 9:00 horas de este martes 30 de agosto, familiares y vecinos de Braulio Bacilio Caballero velan al menor desaparecido en septiembre de 2016.

El ataúd, rodeado con a rreglos florales de color blanco, listones blancos, y con la imagen de la virgen de Guadalupe, se posa a la entrada del lugar, localizado en Nezahualcóyotl.

En el sitio, también se observan globos con frases dolorosas impresas en su plástico por los familiares, en donde señalan que tras años de búsqueda, Braulio Bacilio Caballero por fin regresó a su casa.

“Al fin te encontramos”, “por fin regresaste a casa”, “una estrella más en el cielo” Frases de despedida para Braulio Bacilio Caballero

Pues el entonces menor de 13 años desapareció el 28 de septiembre de 2016, y a casi 6 años de búsqueda los restos de Braulio Bacilio Caballero regresaron a su casa.

Se espera que este mismo día Braulio sea enterrado en un panteón de Nezahualcóyotl.

Braulio Bacilio Caballero es velado en Nezahualcóyotl; volvió a casa, pero no gracias a las autoridades (87.3 / Twitter)

¿Qué pasó con Braulio Bacilio Caballero?

El 28 de septiembre de 2016 Braulio Bacilio Caballero se encontraba con su madre y hermano mayor en el negocio perteneciente a su familia, donde pasaba todas las tardes luego de la escuela.

La tarde de ese día, su madre apartó la vista de Braulio momentáneamente al recibir clientes, posteriormente, el niño ya no apareció.

De acuerdo con el último reporte, Braulio fue atropellado en la zona del paradero de Pantitlán ese mismo día, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Balbuena y a las horas falleció.

Sin embargo, ni los médicos ni las autoridades dieron parte a sus familiares, pues el servicio médico forense registró a Braulio como una persona desconocida de 20 años , cuando el menor tenía 13.

Por dicha situación el cuerpo de Braulio Bacilio Caballero fue trasladado a una fosa común para mayores de edad, ubicada en el Panteón Dolores de la CDMX, impidiendo que sus padres, quienes buscaban a su hijo menor, lo localizaran.

A casi 6 años, el pasado 29 de agosto, las autoridades entregaron los restos de Braulio a sus familiares, quienes adelantaron que denunciarán a los responsables de su desaparición institucional, incluyendo:

médicos

paramédicos

quien resulte responsable de su desaparición