Este miércoles 10 de septiembre, un grupo de comerciantes encabeza bloqueos en Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX).

Los comerciantes se reunieron en el Ángel de la Independencia para comenzar a marchar rumbo al Zócalo de la CDMX.

Debido a la manifestación en Paseo de la Reforma, ya se ve afectada la circulación vial en la zona, donde son captadas largas filas de vehículos.

Bloqueos en Paseo de la Reforma: Comerciantes se dirigen hacia el Zócalo CDMX; hacen alto en Hemiciclo a Juárez

Minutos después de las 13:00 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que los comerciantes, tras su recorrido por Paseo de la Reforma, avanzan sobre avenida Juárez a la altura de Balderas, con dirección al Zócalo.

Precisó que los manifestantes realizan un alto momentáneo sobre avenida Juárez a la altura del Hemiciclo a Juárez.

“Manifestantes cierran la circulación de Av. Juárez a la altura del Hemiciclo. Alternativa Vial: Av. Hidalgo, Eje 1 Norte y Artículo 123″, informó la dependencia.

Como alternativas viales, la dependencia sugiere dirigirse por Hidalgo, Eje 1 Norte y Artículo 123.

La marcha es encabezada por comerciantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.

En el marco de la conmemoración de su 51.º aniversario, los manifestantes expresan su rechazo a la represión contra su organización, líderes y activistas, así como un alto a la inseguridad.

Comerciantes parten de Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo CDMX (Especial)

Bloqueos en Paseo de la Reforma: Metrobús CDMX registra retrasos por manifestantes

El Metrobús informó que las líneas 1 y 7 registran retrasos en su servicio debido a la presencia de manifestantes.

Asimismo, la línea 3 del Metrobús CDMX también se ve afectada por el congestionamiento vial en Paseo de la Reforma e Hidalgo.

En su paso hacia el Zócalo CDMX, la protesta de comerciantes ambulantes pasará por la Secretaría de Gobernación (Segob), en Bucareli.