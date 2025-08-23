La glorieta de la Diana Cazadora sobre Paso de la Reforma en la Ciudad de México (CDMX), se encuentra cerrada al paso de autos y transeúntes.

Desde las primeras horas del sábado 23 de agosto la Diana Cazadora permanecerá cerrada, de acuerdo con lo informado por el gobierno de la CDMX.

Aquí te decimos por qué está cerrada la Diana Cazadora y hasta qué hora permanecerá sin permitir el paso.

Cierran tramo del Ángel a la Independencia a la Diana Cazadora en CDMX. Estas son las alternativas viales

El gobierno de la CDMX informó que el tramo del Ángel a la Independencia a la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma permanece cerrado hoy 23 de agosto.

Se trata de un cierre programado para la realización de “trabajos cinematográficos” que concluirán a las 15:30 horas.

Sin embargo, este cierre no ha afectado el funcionamiento de la Línea 7 del Metrobús, pues los carriles laterales permanecen en funcionamiento para esto.

¿Por qué la Diana Cazadora está cerrada en CDMX? (Rafael Guillén / sdpnoticias.com)

Las alternativas viales para los conductores hasta la reapertura de esta vialidad son:

Avenida Chapultepec

Río Lerma

Río Pánuco

Cabe señalar que calles aledañas a este tramo cerrado también están inhabilitadas; se trata de Avenida Florencia, desde Paseo de la Reforma desde Paseo de la Reforma y Liverpool. La alternativa vial es la calle Niza.

¿Por qué la Diana Cazadora está cerrada en CDMX? Hay producción audiovisual en el Ángel de la Independencia; hacen advertencia

Una producción cinematográfica se realiza hoy 23 de agosto en el tramo del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma.

Las filmaciones se realizan cerca de la Torre BBVA, donde se estarían grabando escenas donde varias personas huyen de “algo” entre los autos detenidos en Paseo de la Reforma.

Sin embargo, no se conoce la producción que se realiza, o si se trata de una película o una serie.

Cabe señalar que en los límites del tramo cerrado se advierte que, quienes ingresen a esta zona durante las filmaciones automáticamente aceptan que se utilice su imagen en dicha producción.