La mega marcha “Por una Mejor Movilidad” que estaba planeada para llevarse a cabo durante la tarde del sábado 6 de septiembre en la CDMX, fue cancelada de última hora.

Así lo dieron a conocer los mismos organizadores por medio de un comunicado que difundieron en redes sociales, en el que resaltaron que cancelaron la movilización debido a que fueron objetos de amenazas.

Tras acusar que recibieron amenazas, los organizadores de la mega marcha “Por una Mejor Movilidad” en la CDMX indicaron que por su seguridad, la protesta está suspendida de forma indefinida.

Cancelan mega marcha “Por una Mejor Movilidad” por amenazas a organizadores

La mañana del viernes 5 de septiembre, los organizadores de la mega “Por una Mejor Movilidad” a realizarse el sábado 6 en la CDMX, emitieron un comunicado en el que informaron que la movilización fue cancelada.

En el desplegado que difundieron en redes sociales, los organizaciones explicaron que la cancelación se decidió con la intención de salvaguardar tanto su seguridad, como la de las personas que participarían.

Lo anterior debido a que denunciaron que durante los últimos días, los organizadores de la mega marcha “Por una Mejor Movilidad” han recibido amenazas “por parte de grupos organizados concretos, con intereses en el poder”.

Sin abundar en los detalles sobre la identidad de los responsables de la amenaza, los organizadores señalaron que las advertencias que les hicieron “han puesto en entredicho la integridad física de los participantes”.

Ante ello, hicieron un llamado al gobierno de la CDMX y a la jefa de gobierno, Clara Brugada, a que garanticen las condiciones para que en adelante sí se pueda celebrar la mega marcha “Por una Mejor Movilidad”.

Además, pidieron a quienes pensaban sumarse a la movilización, “no exponer su seguridad” y estar atentos a la comunicación oficial que la organización emita para retomar las acciones que se tenían programadas.

¿Qué es la mega marcha “Por una Mejor Movilidad”?

Al advertir que la movilidad en la capital del país privilegia solo a algunos sectores, un grupo de ciudadanos convocó a sumarse a una mega marcha “Por una Mejor Movilidad”.

Durante semanas, el comité organizador de la movilización difundió información sobre las condiciones inadecuadas de redes de transporte público, vialidades y servicios de movilidad, por lo que indicó que en la marcha se pediría lo siguiente: