Trabajadoras sexuales bloquearon calzada de Tlalpan, cerca de la estación Viaducto del Metro de CDMX, para reclamar el incumplimiento de los acuerdos que habrían alcanzado con el gobierno capitalino.

Durante el bloqueo, las trabajadoras sexuales prendieron fuego a neumáticos, lo que generó una gran columna de humo negro visible a distancia. Bomberos arribaron al lugar para intentar sofocar las llamas.

Protesta de trabajadoras sexuales paraliza la circulación en calzada de Tlalpan

Decenas de trabajadoras sexuales se congregaron para protestar ante los acuerdos incumplidos por el gobierno de CDMX, en relación al tema de la ciclovía que se construyó para el Mundial 2026.

Las manifestantes ocuparon todos los carriles de calzada de Tlalpan con dirección al sur y le prendieron fuego a varios neumáticos, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Bloqueo en calzada de Tlalpan: trabajadoras sexuales reclaman acuerdos incumplidos (Captura de pantalla)

Trabajadoras sexuales aseguran que no ha habido respuesta del gobierno respecto a los acuerdos derivados de las mesas de diálogo, en las que les prometieron:

Acceso a créditos de vivienda

Garantizar empleos y sueldos dignos

Acceso a la salud

De acuerdo con la información, en el bloqueo en calzada de Tlalpan solo participan unas decenas; sin embargo, son aproximadamente 550 trabajadoras sexuales que se han visto afectadas por los acuerdos incumplidos.

Sostienen que las autoridades no han cumplido los acuerdos alcanzados con anterioridad, motivo por el que decidieron mantener la protesta sobre una de las principales vías de la capital.

Ante el cierre total de la calzada de Tlalpan, se recomienda tomar alternativas viales como las calles Simón Bolívar y Vértiz. El uso del Metro también es una opción para quienes necesitan trasladarse por la zona.