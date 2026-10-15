Bloqueo en Periférico Sur: estudiantes de la UPN exigen mejoras en su plantel

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) bloquean el Anillo Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco en la alcaldía Tlalpan para exigir mejoras urgentes en su campus.

Los manifestantes denunciaron que la rectora de la institución se encuentra ausente desde hace más de un año, lo que impide entablar un diálogo directo para resolver las problemáticas escolares.

Debido a este abandono administrativo, las instalaciones sufren graves deficiencias, tales como goteras que dañan el acervo bibliográfico y la carencia de extintores que incumple con las normas de seguridad.

Estudiantes de la UPN bloquean periférico sur

El bloqueo llevado a cabo por integrantes de la Organización de Estudiantes de la UPN en el sur de la Ciudad de México, comenzó minutos después de las 14:00 horas.

Esto como acuerdo tomado en una asamblea estudiantil para presionar a las autoridades ante la falta de atención a sus demandas.

A más de un año de la ausencia de la rectora en el plantel, un grupo de manifestantes salió a la carretera Picacho-Ajusco. Alumnos de la UPN exigen mejoras en las instalaciones. #NoticiasMX con @campossuarez | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo… pic.twitter.com/a46Dgcfbz4 — N+ FORO (@nmasforo) October 15, 2026

El contingente de estudiantes de la UPN se concentró en el cruce de Anillo Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco (llegando desde la carretera Picacho-Ajusco y Pico de Turquino), en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Los estudiantes de la UPN paralizaron el tránsito a la altura de TV Azteca y Plaza Santa Teresa, generando un severo caos vial.

La interrupción provocó un severo estancamiento de tráfico de sur a norte; ante la desesperación por la parálisis vial, varios motociclistas circularon en sentido contrario para poder escapar del embotellamiento.

Aunque el reporte de vialidad confirmó la liberación de los carriles laterales con dirección al poniente, los manifestantes mantuvieron bloqueados los carriles centrales en ambas direcciones y los laterales hacia el oriente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes al tránsito, mientras que representantes de la Subsecretaría de Concertación Política de la CDMX acudieron para buscar instalar una mesa de negociación y liberar la vía.

Se sugirió a los automovilistas utilizar como alternativas el Segundo Piso de Periférico o el Eje 10 Sur.

Estas son las exigencias de los estudiantes de la UPN que bloquean periférico sur

Las demandas de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) giran principalmente en torno a la atención administrativa y el deterioro de su plantel.

Exigen entablar un diálogo directo con la rectora y que una comisión estudiantil sea recibida, señalando que acumula más de un año de ausencia en las instalaciones de la universidad.

Denuncian abandono estructural en el campus, ejemplificado por goteras en la biblioteca que han mojado libros.

Denuncian el incumplimiento de las normas de protección civil y la falta de equipo básico de emergencia, como la ausencia total de extintores.

Piden garantías para asegurar el desarrollo normal de sus actividades escolares, señalando que las deficiencias impactan a las aproximadamente ocho carreras que ofrece la universidad, así como a sus programas de posgrado.