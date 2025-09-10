Tras las fuertes lluvias e inundaciones que se han presentado en Toluca, Ricardo Moreno Bastida, alcalde de la entidad, ha pedido a la población a no tirar basura en la calle, pues esta viaja a través del alcantarillado hacia los canales.

En los últimos días, distintas áreas del Ayuntamiento de Toluca han comenzado con las labores de trabajo en zonas de La Constitución y San Blas Totoltepec para ayudar a las familias afectadas.

Ricardo Moreno asegura que se han retirado 32 toneladas de basura

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, Ricardo Moreno pidió a la población su compromiso para detener la oleada de basura que es una de las causas principales de las inundaciones. Pues, reveló que tras las labores de limpieza en el canal Totoltepec se han retirado 32 toneladas de basura.

El alcalde de Toluca reiteró su compromiso por atender las zonas afectadas por el canal de Totoltepec (Cortesía)

Por otra parte, reconoció el esfuerzo de la Policía Municipal, Protección Civil, de los Bomberos, del DIF y del Organismo Agua y Saneamiento (OAyST), pues han permanecido en San Pedro Totoltepec para ayudar con las labores de bombeo de agua y entres de víveres a los afectados.

Asimismo, explicó que dos cárcamos del Ayuntamiento se encuentran trabajando para retirar el agua de las viviendas afectadas, y finalmente, destacó el esfuerzo de seguimiento del protocolo de atención a contingencias, el cual se aplica en 56 puntos de inundaciones.