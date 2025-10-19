La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presidió la Caminata Estatal de Prevención del Cáncer de Mama, la Ruta Rosa, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La alcaldesa estuvo acompañada por la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, en este evento diseñado para visibilizar y concientizar a la población sobre el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte por tumores malignos.

Azucena Cisneros entrega más de 2 mil vales para mastografías

El Gobierno Municipal entregó 2 mil vales para la realización de mastografías sin dolor, con el fin de fomentar la detección temprana y garantizar el acceso a estudios preventivos a mujeres de Ecatepec.

Vecinos e integrantes de las Jurisdicciones Sanitarias de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán, Zumpango, Texcoco, Teotihuacán, Amecameca, Jilotepec, Valle de Bravo, Tenancingo y Toluca, participaron en una caminata de aproximadamente 3 kilómetros, partiendo del palacio municipal y recorriendo avenidas como Benito Juárez, Vicente Villada, Francisco Sarabia, la vía Morelos y López Mateos.

La alcaldesa Azucena Cisneros reconoció la participación ciudadana, así como la coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En su discurso, también destacó la importancia de la autoexploración:

Tocarnos, explorarnos, y atendernos cada seis meses por lo menos cuando ya tenemos más de 40 (años) es muy importante. Azucena Cisneros

Por su parte, la secretaria de Salud, Macarena Montoya resaltó la importancia de la Ruta para generar conciencia sobre la prevención.

Muchas veces el miedo (y) el desconocimiento pueden ser unos enemigos silenciosos, los cuales impiden que se puedan detectar a tiempo muchas enfermedades, por ello estamos aquí, porque Ustedes, nuestra gente son lo más importante que tenemos. Macarena Montoya

Azucena Cisneros promueve la autoexploración

Durante el evento se llevó a cabo el Exploratón 2025, un ejercicio de autoexploración de mamas dirigido a hombres y mujeres.

En la explanada municipal, se instaló la Jornada de Salud, donde se realizaron mastografías sin dolor. Como muestra de compromiso, la alcaldesa se realizó el primer examen de la jornada.

Azucena Cisneros impulsa prevención del cáncer de mama con Ruta Rosa. (Cortesía )

También se brindaron servicios odontológicos, detección de enfermedades crónico-degenerativas y medición de presión arterial, a su vez, se ofrecieron vales para realizarse colposcopias en clínicas.

Como parte de la jornada de salud, se instalarán módulos de mastografía en la explanada municipal y unidades móviles recorrerán 39 colonias de Ecatepec del 19 de octubre al 18 de diciembre, garantizando la prevención y detección temprana de manera gratuita.