La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó el pase de lista de los policías del Sector 25 en Ciudad Amanecer, donde aseguró que existen condiciones para devolver la paz y la tranquilidad a las y los ciudadanos, gracias al respaldo del Mando Unificado Oriente.

“La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha tomado como suyo el tema de Ecatepec, así que no tenemos ningún margen de posibilidad de no bajar los índices delictivos, vivimos el momento más importante de la vida pública del municipio y nunca había existido tanta condición y circunstancias favorables para que regresemos la paz plena y la tranquilidad a los vecinos de Ecatepec, no hay ningún pretexto” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Azucena Cisneros asegura que los operativos reducen los delitos

La presidenta municipal detalló que las próximas semanas se realizarán operativos estratégicos en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, Sedena y policía estatal, con el objetivo de mantener a la baja al menos 10 delitos de alto impacto, como el robo de vehículos, extorsión, homicidio y delitos en transporte público.

“Estamos en un punto cero donde ya no hay margen de tolerancia. Ya se tuvo en el pasado todo lo que imaginen, hoy es cero impunidad y cero corrupción y no es fácil, porque se volvió endémico, lo institucionalizaron y naturalizaron, y romper inercias no es una cosa fácil, pero las y los policías tendrán grandes recompensas” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Asimismo, Cisneros Coss hizo un llamado a los elementos para mantener constante vigilancia en el territorio, atender denuncias y prevenir delitos.

El gobierno de Ecatepec trabaja para mantener a la baja al menos 10 delitos (Cortesía)

Por otra parte, la alcaldesa destacó la importancia de la participación ciudadana para transformar a Ecatepec en un lugar con convivencia armónica, enfatizando que la mejora de la seguridad depende de toda la comunidad de la mano del gobierno.