La Fiscalía CDMX informó que inició una investigación por el delito de homicidio en Azcapotzalco, tras el hallazgo de cuatro personas sin vida en un domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas son dos adultos y dos menores de edad, quienes presentaban lesiones por objeto punzocortante, lo que activó protocolos de investigación inmediata.

Los hechos ocurrieron en la colonia Nueva Santa María, donde personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación realiza diligencias para esclarecer el homicidio de familia en CDMX.

La dependencia capitalina señaló que continuará informando conforme avancen las indagatorias relacionadas con este caso que ha generado atención en la alcaldía.

Fiscalía CDMX investiga homicidio de familia en Azcapotzalco (@FiscaliaCDMX)

Línea de investigación por homicidio de familia en Azcapotzalco apunta a extorsión de La Unión

Las primeras líneas de investigación del homicidio en Azcapotzalco apuntan a un posible caso de extorsión o cobro de piso, relacionado con actividades comerciales del padre de familia.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre era propietario de una farmacia, lo que podría haberlo colocado como objetivo de presiones por parte de grupos delictivos.

En el lugar fue localizado un mensaje presuntamente vinculado con La Unión, lo que refuerza la hipótesis de participación de una organización criminal en el ataque.

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado gritos la noche previa al hallazgo, lo que coincide con la posible hora en que ocurrieron los hechos dentro del domicilio.

Elementos de seguridad realizan entrevistas y revisan cámaras de videovigilancia para identificar movimientos sospechosos que permitan reconstruir la secuencia del crimen.

El inmueble permanece resguardado mientras peritos continúan con el levantamiento de evidencias que ayuden a determinar la mecánica de los hechos y posibles responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y la Fiscalía CDMX mantiene abiertas todas las líneas para esclarecer el homicidio de familia en Azcapotzalco.