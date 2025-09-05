Reportan el aumento de asaltos a estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México (CDMX).

Testimonios recogidos por el periódico Reforma apuntan que al menos en el último mes estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la CDMX han sufrido hasta 10 asaltos.

Estos asaltos ocurren en el Campus Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX cuando salen de clases.

Aumentan los asaltos a estudiantes de la Universidad Iberoamericana en CDMX; habilitan canal institucional para atender casos

De acuerdo con los testimonios del periódico Reforma los asaltos en la Universidad Iberoamericana en CDMX ocurren después del turno vespertino cerca de las 23:00 horas.

Los asaltos se registraron en su regreso a clases desde el pasado 11 de agosto.

Según un padre de familia, una célula criminal se encarga de vigilar a los estudiantes en vehículos de alta gama, entre las 19:00 y 22:00 horas.

Los testimonios indican que la mayoría de asaltos ocurre entre la incorporación de Avenida Vasco de Quiroga hacia Prolongación Paseo de la Reforma.

También el modus operandi de estos criminales es utilizar armas de fuego, caminar en pares, aprovechar el tránsito lento de la zona y la oscuridad para cometer estos asaltos.

Hasta el momento se tienen registradas dos denuncias formales por esos asaltos a estudiantes de la Universidad Iberoamericana en CDMX.

Por su parte a través de un comunicado la Universidad Iberoamericana en CDMX informó que al tener conocimiento de los asaltos de sus estudiantes, desde el primer momento se tuvo contacto con las autoridades correspondientes para atenderlos.

Con el fin de solicitar el refuerzo de inmediato de vigilancia y presencia policiaca en la zona.

Asimismo en un esfuerzo para atender estas denuncias de asaltos a sus estudiantes la Universidad Iberoamericana en CDMX abrió un canal institucional para atender estos casos.

Por lo que solicitó a sus estudiantes que en caso de “haber presenciado o experimentado un incidente” pueden escribir por correo electrónico a Luis Constantino, gerente de seguridad a la dirección electrónica luis.constantino@ibero.mx.

Además emitió las siguientes recomendaciones a sus estudiantes para evitar los asaltos como:

Mantenerse atento a todos sus horarios de entrada o salida

Viajar con las ventanas arriba de sus automóviles

No portar objetos de valor visibles

Mantener informados a familiares o amistades antes de emprender su ruta

Comunicado de la Universidad Iberoamericana en CDMX por asaltos (Universidad Iberoamericana en CDMX)

Aumentan los asaltos a estudiantes de la Universidad Iberoamericana en CDMX; SSC trabaja en patrullajes e investigación

En tanto sobre estos casos de asaltos a estudiantes de la Universidad Iberoamericana en CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que se ha trabajado al respecto.

En sus labores hechas hasta el momento reportan que se han reforzaron los patrullajes y recorridos a pie entre las calles y avenidas aledañas a las instalaciones.

Adicionalmente de que se realizan labores de investigación para contactar al o los denunciantes, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables responsables.