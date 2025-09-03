Mexicano logra grabar cómo le robaron su celular mientras se tomaba una foto frente a la casa de Yo soy Betty, la fea en Bogotá, Colombia.

A través de las redes sociales se viralizó el video del momento exacto en el que mexicano es víctima de la delincuencia cuando visitaba uno de los lugares más emblemáticos de Yo soy Betty, la fea.

Este es el momento exacto en el que a mexicano le roban su celular enfrente de la casa de Yo soy Betty, la fea en Bogotá, Colombia

Yo soy Betty, la fea es una de las telenovelas más reconocidas de Colombia, es por ello por lo que muchos desean conocer los lugares donde se filmó está producción.

Tal fue el caso de un mexicano que quiso tomarse una foto frente a la casa de Yo soy Betty, la fea en Bogotá, Colombia, pero su experiencia se vio afectada por la delincuencia.

Y es que pudo grabar el momento exacto en el que le robaron su celular aprovechando que se encontraba distraído tomándose una fotografía.

A través de sus redes sociales el mexicano Gerardo Toledo, conocido en redes sociales como Soy Toledo, compartió que se encontraba junto al creador de contenido Richard Evans, quien se ha hecho famoso por recrear el look del personaje de Beatriz Pinzón.

Ambos se encontraban tomándose una fotografía la casa de Yo soy Betty, la fea en Bogotá ubicada en el barrio La Soledad, dentro de la localidad de Teusaquillo.

En ese momento, un hombre en motocicleta se acercó por la acera y le arrebató el teléfono a Evans en plena luz de día.

Evans intentó reaccionar, pero el asaltante huyó antes de que pudiera ser interceptado.

El momento quedó registrado en video y de inmediato se viralizó en las redes sociales.

“No recuperamos el cel… pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul. Gracias @richarevans por mejorar la experiencia. Fui a conocer la casa de Bety la fea en Bogotá 🇨🇴… pero un motociclista me arrebató el celular” Gerardo Toledo

La casa de Beatriz Pinzón Solano, protagonista de “Yo soy Betty, la fea”, es una propiedad privada.

Pero se ha consolidado como un punto de interés turístico tanto para colombianos como para extranjeros quienes buscan tomarse una foto en su fachada.

Yo soy, Betty la fea (Internet)

Esta identidad del hombre que le robó a mexicano mientras se tomaba una foto en la casa de Yo soy Betty, la fea en Bogotá, Colombia

Pese a que el ladrón salió huyendo, Gerardo Toledo compartió las imágenes que pudo captar del hombre que le robó su celular.

Gerardo Toledo destacó que el motociclista ya los estaba acechando y aprovechó cuando se encontraban distraídos.

En las imágenes se ve que el hombre llevaba puesta una sudadera blanca, un short y zapatos negros.

Incluso, Gerardo Toledo destacó que la última ubicación registrada de su dispositivo fue en un conjunto cerca de la zona de Fontibón, al occidente de la capital colombiana.

“En los videos que tenemos, esta es la persona que tomo el teléfono, la última dirección nos mandó a una ubicación” Gerardo Toledo

Gerardo Toledo incluso compartió las placas de la motocicleta para que las autoridades pudieran encontrar al asaltante.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades colombianas no han informado sobre la identificación o captura del responsable del robo.