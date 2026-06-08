Metro Universidad es uno de los principales puntos de movilidad para estudiantes, familias y habitantes del sur de la Ciudad de México. Ahora estrena una nueva imagen como parte de la modernización impulsada por el Gobierno capitalino de cara al Mundial 2026.

Esta es una propuesta artística desarrollada por el creador mexicano Jorge Rosano Gamboa, cuya obra toma como punto de partida la historia, el paisaje y la memoria vinculados con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que desde hace más de un siglo representa uno de los principales referentes educativos, científicos y culturales del país.

Metro Universidad renueva su imagen con propuesta artística de Rosano Gamboa

Egresado de La Esmeralda y con posgrado en SOMA, Rosano Gamboa ha expuesto en México, Berlín, Londres y Estados Unidos. Su obra explora la relación entre territorio, memoria, identidad y paisaje, consolidándose como una de las voces más relevantes del arte contemporáneo mexicano.

La remodelación transforma la experiencia de quienes usan esta terminal de la Línea 3, una de las más concurridas por su conexión directa con Ciudad Universitaria y los centros educativos y culturales del sur de la capital.

Los nuevos murales incorporan volcanes, cuerpos celestes y la geografía del Pedregal de San Ángel, estableciendo un diálogo entre el entorno urbano y los paisajes más emblemáticos de la zona. Fenómenos astronómicos, mitologías y pasajes históricos también forman parte de la narrativa visual, conectando a los usuarios con la identidad universitaria y mexicana.

Metro UNAM celebra la riqueza arquitectónica y cultural

La intervención va más allá de lo estético: responde a una tendencia creciente de integrar arte y cultura en la infraestructura del transporte público.

El referente es claro: Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, cuya fusión de arquitectura, arte y paisaje inspira directamente la nueva imagen de la estación.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la incorporación de los escudos de las facultades de la UNAM, que se convirtieron en punto de encuentro inmediato para la comunidad universitaria y en imán para los visitantes, quienes los comparten constantemente en redes sociales.

Con esta transformación, Metro Universidad se consolida como puerta de entrada a uno de los espacios culturales más importantes del país, donde movilidad y arte se cruzan todos los días.