Una patrulla de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CDMX) volcó este lunes 31 de agosto tras verse involucrada en un choque con un vehículo particular en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información, el percance dejó dos policías lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Choque provoca volcadura de patrulla de la Policía Auxiliar en Miguel Hidalgo

Un choque vehicular en el cruce de Benjamín Franklin y Minería, de la alcaldía Miguel Hidalgo, provocó la volcadura de una patrulla de la Policía Auxiliar de CDMX y movilizó los servicios de emergencia.

Patrulla de la Policía Auxiliar vuelca tras choque en Miguel Hidalgo; dos policías lesionados (Captura de pantalla)

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la patrulla de la Policía Auxiliar volcada sobre la vialidad, mientras se realizan las labores correspondientes para atender a los afectados y retirar la unidad.

Reportes preliminares señalan que dos elementos resultaron lesionados tras el incidente. Además, la volcadura generó afectaciones a la circulación en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los policías lesionados ni se ha detallado la situación en la que se dio el choque entre la patrulla y el coche civil, que provocó la volcadura.