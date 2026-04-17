La alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, dio un paso clave en materia de protección ambiental tras formalizar una alianza con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de reforzar la vigilancia ecológica y promover la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

El acuerdo fue encabezado por el alcalde y la procuradora Mariana Boy Tamborrell, donde se plantea una estrategia integral basada en la autorregulación, el monitoreo ambiental y la corresponsabilidad social.

Álvaro Obregón fortalece protección del Bosque de Agua

Como parte de esta colaboración, se implementarán mecanismos para prevenir daños ecológicos y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. Uno de los ejes principales será impulsar certificaciones de calidad ambiental en instalaciones públicas, con la meta de convertir a la demarcación en referente en esta materia.

Álvaro Obregón fortalece la protección ambiental con convenio con Profepa (cortesía)

Además, se intensificará la vigilancia en zonas de alto valor ecológico como el Bosque de Agua, considerado un ecosistema estratégico por su papel en la recarga de acuíferos, la biodiversidad y la regulación climática en el Valle de México.

Otro de los puntos clave será la integración de la ciudadanía a través de los llamados “Guardianes de Barrancas”, quienes serán reconocidos como comités de vigilancia ambiental participativa. Esta medida busca fortalecer la denuncia oportuna de afectaciones ecológicas y fomentar una cultura de protección del territorio.

Álvaro Obregón fortalece la protección ambiental con convenio con Profepa (cortesía)

La estrategia también contempla programas de educación ambiental, talleres y actividades comunitarias para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales y promover prácticas sostenibles.

Además, la alcaldía se sumará a la campaña “Gol por el Ambiente”, una iniciativa que busca impulsar acciones de economía circular, especialmente en el manejo de plásticos y textiles, en el contexto de eventos de gran impacto social.

Álvaro Obregón fortalece la protección ambiental con convenio con Profepa (cortesía)

Con este convenio, autoridades locales y federales buscan consolidar un modelo de gobernanza ambiental que combine vigilancia, prevención y participación social, con el fin de garantizar la conservación de ecosistemas clave y mejorar la calidad de vida de la población.