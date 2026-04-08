La alcaldía Álvaro Obregón impulsa acciones para fortalecer la seguridad en planteles educativos mediante la instalación de cámaras de videovigilancia en distintas escuelas públicas. La iniciativa es coordinada por el Voluntariado de la demarcación con el objetivo de mejorar la protección de niñas, niños y adolescentes.

Estrategia Seguridad 360 en Álvaro Obregón incorpora cámaras en planteles educativos

Entre los planteles beneficiados se encuentra la primaria “Cenobia García Nava”, ubicada en Santa Rosa Xochiac, donde se entregaron 15 cámaras que permitirán reforzar la videovigilancia para más de mil estudiantes.

También se dotó de 10 equipos a la secundaria diurna número 170 “Heberto Castillo”, en la colonia Molino de Rosas, para mejorar las condiciones de seguridad de su comunidad escolar.

Los dispositivos fueron aportados por la empresa MEIDEI como parte de acciones de responsabilidad social, en coordinación con el Voluntariado y autoridades de la alcaldía. La medida busca prevenir incidentes, mejorar el monitoreo y generar entornos escolares más seguros.

Autoridades informaron que la instalación de equipos de videovigilancia forma parte de la Estrategia de Seguridad 360 implementada en la demarcación, la cual contempla el uso de tecnología para prevenir delitos y reducir tiempos de respuesta ante emergencias.

Además del monitoreo en escuelas, esta estrategia incluye el fortalecimiento del patrullaje con nuevas unidades, la mejora en los sistemas de atención ciudadana y el impulso al modelo de proximidad entre policías y vecinos.

El Voluntariado de Álvaro Obregón adelantó que estas acciones se replicarán en al menos 10 planteles adicionales en las próximas semanas, priorizando zonas con mayor necesidad. Con ello, se busca ampliar la cobertura de seguridad en entornos educativos y contribuir a la protección de la comunidad escolar.