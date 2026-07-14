El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, y representantes de Grupo Cinemex firmaron un convenio de colaboración para impulsar programas de prevención, cultura, empleo y participación comunitaria, además de fortalecer la protección de las mujeres mediante la incorporación de la empresa como nuevo Punto Dalia.

Con esta alianza, Cinemex se integra a la red de espacios seguros para mujeres que viven o transitan por la demarcación, donde el personal será capacitado para brindar una primera atención y canalización oportuna en casos de riesgo o violencia de género.

Álvaro Obregón suma a Cinemex como nuevo Punto Dalia para proteger a las mujeres. (cortesía)

Javier López Casarín destaca importancia de acercar políticas públicas a la ciudadanía

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, señaló que las políticas públicas generan mejores resultados cuando llegan directamente a las personas que las necesitan, especialmente en temas relacionados con la seguridad y protección de las mujeres.

El Eje 2 de nuestro Programa de Gobierno parte de una convicción muy clara: las políticas públicas generan un mayor impacto cuando llegan de manera directa a donde las personas las necesitan. Hoy, ocho de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, de acuerdo con el INEGI, y no podíamos ser omisos cuando en Álvaro Obregón habitan más de 400 mil mujeres. Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón

Cinemex se incorpora a la red de espacios seguros para mujeres

El director de Expansión de Grupo Cinemex, Pablo Saldívar, destacó que la empresa busca contribuir a la construcción de comunidades más seguras e incluyentes mediante acciones que generen un impacto positivo en la sociedad.

En Grupo Cinemex entendemos que nuestro compromiso con las comunidades va más allá de ofrecer grandes experiencias de entretenimiento. Queremos ser un aliado activo en la construcción de entornos más seguros, incluyentes y solidarios para quienes nos visitan todos los días. Pablo Saldívar, director de Expansión de Grupo Cinemex

A través de este esquema, el personal de los complejos participantes recibirá capacitación para actuar ante situaciones relacionadas con violencia de género y brindar acompañamiento inicial a las mujeres que lo requieran.

Álvaro Obregón suma a Cinemex como nuevo Punto Dalia para proteger a las mujeres. (cortesía)

Convenio impulsará prevención del delito, empleo y actividades culturales

El acuerdo contempla la implementación de campañas de difusión en materia de Protección Civil, acciones de prevención del delito, fortalecimiento de capacidades del personal ante situaciones de riesgo y promoción de oportunidades laborales para habitantes de la demarcación mediante ferias de empleo y bolsas de trabajo.

Además, se desarrollarán actividades culturales, recreativas y de bienestar comunitario que contribuyan a fortalecer la convivencia y la participación ciudadana.

Con esta alianza, la Alcaldía Álvaro Obregón busca consolidar una estrategia de colaboración con la iniciativa privada para ampliar el alcance de programas sociales y generar mayores beneficios para las y los habitantes de la demarcación.