La Alcaldía Miguel Hidalgo informó que la experiencia cultural inmersiva “Alicia en el país de las maravillas”, instalada en el Parque Lira, es producto de una colaboración con la iniciativa privada.

Este acuerdo permitirá una inversión de 4.1 millones de pesos destinada a la rehabilitación del parque, enfocándose en mejorar la iluminación, áreas verdes y mantenimiento general.

La administración local enfatizó que este proyecto no representa ningún costo para el erario, siguiendo esquemas exitosos como el de “Light Cycles” en el Bosque de Chapultepec.

Alcaldía Miguel Hidalgo garantiza que Parque Lira seguirá abierto y sin restricciones

Ante las dudas sobre el uso del espacio, la Alcaldía aclaró que no se trata de una privatización, sino de un rescate integral financiado por particulares.

Gran parte del Parque Lira mantendrá sus actividades habituales y acceso libre en las siguientes áreas:

Área de juegos infantiles y skate park.

Deportivo Parque Lira y Faro del Saber.

Biblioteca Carlos Chávez.

CENDIS El Chorrito y Parque Lira.

Además, se han establecido protocolos estrictos para garantizar la protección de la flora y fauna del lugar durante el tiempo que dure la exhibición cultural.

Vecinos de colonias aledañas tendrán acceso gratuito al espectáculo

Como beneficio directo de esta inversión, los residentes de colonias vecinas podrán disfrutar del show de manera gratuita. Las zonas beneficiadas son:

San Miguel Chapultepec y Tacubaya.

Daniel Garza y Ampliación Daniel Garza.

Observatorio.

Respecto al bloqueo en Avenida Parque Lira iniciado el 9 de febrero, la autoridad señaló que se lograron acuerdos con la mayoría de los manifestantes para liberar la vía.

Finalmente, la Alcaldía Miguel Hidalgo reiteró su compromiso con la transparencia y exhortó a la ciudadanía a no caer en desinformación con fines políticos que busca generar confrontación.